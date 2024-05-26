باسيل شارك في القداس لمناسبة ترميم كنيسة مار شربل في فلورنس الإيطالية

شارك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في القداس الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، لمناسبة ترميم كنيسة مار شربل في مدينة فلورنس الإيطالية، بمبادرة من القنصل شربل شبير.

وقد حضر القداس إلى النائب باسيل وزوجته شانتال عون باسيل، وزيرا الداخلية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ووليد نصار وسفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر وسفير لبنان في الفاتيكان د. فريد الخازن ونائب رئيس "التيار" للعلاقات مع الأحزاب الخارجية د. ناجي الحايك، ومنسق "التيار" في إيطاليا د. جهاد جبور ومساعده أنطوني شبير، وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية.

كما شارك باسيل ونائب الرئيس للعلاقة مع الأحزاب الخارجية ناجي الحايك في الغداء الذي نظمه القنصل شربل شبير، على شرف البطريرك بشارة الراعي والنائب باسيل والوزيرين بسام المولوي ووليد نصار، كما حضر منسق التيار الوطني الحر في إيطاليا د. جهاد جبور ونائبه أنطوني شبير . ويأتي هذا الغداء قبيل تدشين كنيسة مار شربل المارونية التي تم ترميمها في مدينة فلورنس. وألقى القنصل شبير الذي بادر لترميم الكنيسة كلمة ترحيبية، ومنحه الوزير نصار درعاً تقديرية.