القيادة المركزية: القوات الأميركية دمرت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

ذكرت القيادة المركزية الأميركية اليوم أن القوات الأميركية دمرت طائرة مسيرة أُطلقت فوق البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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