يديعوت أحرونوت: نتانياهو يحاول عرقلة صفقة تبادل الأسرى حتى قبل أن تنضج

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يحاول عرقلة صفقة تبادل الأسرى حتى قبل أن تنضج.

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