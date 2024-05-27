بدء جلسة لجنة المال لدرس قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين

انطلاق جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح قانون تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان.

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