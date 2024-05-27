البرلمان العربي استنكر مجزرة رفح: لضغط دولي على كيان الاحتلال لوقف العدوان والمجازر

أعرب ​البرلمان العربي​ عن استنكاره "المجزرة البشعة الّتي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين في مخيّمات النّازحين في ​رفح​"، مؤكّدًا أنّ "كيان الاحتلال تجاوز كلّ القوانين والأعراف والقرارات الدّوليّة والشّرعيّة، الّتي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحدّ سافر وانتهاك صارخ لكلّ القرارات، وآخرها تنفيذ قرارات ​محكمة العدل الدولية​ الّتي دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح".

وشدّد في بيان، على أنّ "عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر الّتي يرتكبها بحقّ أبناء ​الشعب الفلسطيني​، وعدم اتخاد أيّ إجراءات رادعة ضدّه، تجعله يُمعن في القتل والتّدمير"، مشيرًا إلى أنّ "مواقف الدّول الدّاعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها ​الولايات المتحدة الأميركية​، هي السّبب الرّئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر، بما فيها مجزرة رفح اليوم، الّتي راح ضحيّتها عشرات الشّهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء".

وطالب البرلمان العربي، ​المجتمع الدولي​ ومجلس الأمن والمنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة والدّوليّة بـ"التحرّك فورًا للضّغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر، ووقف العدوان على ​قطاع غزة​ والضفّة الغربيّة والقدس، والزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدّوليّة والقرارات الشّرعيّة، والعودة إلى مفاوضات التّهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعيّة؛ لوقف نزيف الدّماء المستمر والمتصاعد يومًا بعد يوم".