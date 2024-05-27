بعد يومين فقط من أمر محكمة العدل .. مجزرة في رفح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مفوض السياسة الخارجية الأوربية جوزيب بوريل، أن الاتهام بمعاداة السامية بحق المدعي العام للجنائية الدولية غير مقبول، قائلا: "علينا احترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية والمطالبة بتطبيقه"، في إشارة إلى قرارها بأن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال بوريل، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين: "مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار العدل الدولية".

وتابع: "إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت منها محكمة العدل الدولية وقفه، سنطرح إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح على الطاولة".

وأضاف: "المستوطنون الإسرائيليون يحتلون مزيدا من الأراضي الفلسطينية ما يصعب حل الدولتين".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه المجزرة الإسرائيلية الجديد بحق الفلسطينيين في غزة، بعد يومين فقط من أمر محكمة العدل الدولية لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لعملياتها في رفح الفلسطينية، والسماح بإدخال المساعدات، وتسهيل دخول المحققين الأمميين المعنيين بالتحقيق في اتهامات ارتكاب جرائم حرب.