اخبار العالم

العثور على مواطن مذبوحًا في منزله بسوهاج.. لغز يحير قرية "أم دومة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

كثفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على مواطن مذبوحًا وإصابة ثلاثة من أبنائه داخل منزلهم بقرية أم دومة التابعة لمركز طما.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من خلال التحقيقات العثور على جثة "أحمد. م" 55 عامًا مصابة بجروح ذبحية بالرقبة، وإصابة اثنان من أبنائه "ولد وبنت" بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، وإصابة الابن الثالث الذي اكتشف الواقعة بإغماء.

ونقل الابن المصاب بطعنات، والآخر المصاب بإغماء لمستشفى طما المركزي، وتحويل الابنة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا