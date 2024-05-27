ابي رميا: فرنجية حاز على اصوات مسيحية لكن هذا غير كاف لغطاء مسيحي لوصوله للرئاسة

اكد النائب سيمون ابي رميا أن "العلاقة بين التيار الوطني الحر والفرنسيين سليمة جدا، والفرنسيون لديهم علاقة ممتازة مع الجميع في لبنان، وان ليس هناك اي اشكال بالعلاقة والتواصل قائم بين الطرفين".

وعن تعذر لقاء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان برئيس التيار النائب جبران باسيل، لفت ابي رميا الى ان "معلوماتي من الاوساط الفرنسية ان لودريان طلب موعدا للقاء باسيل لكن رئيس التيار اعتذر لوجوده بايطاليا وهذه حقيقة واضحة".

واوضح في حديث للـOTV، أن "لودريان قد لا يقدم طرحا جديدا في زيارته لبيروت، وان حضوره معنوي للتاكيد على اهمية العلاقة بين فرنسا ولبنان وعلى الدور الفرنسي بمساندة لبنان".

وتعليقا على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حول الميثاقية الدستورية، أكد ابي رميا، ان "لا شك لدي بمسيحية فرنجية وصحيح انه حاز على اصوات مسيحية لكن هذا غير كاف لغطاء مسيحي لوصوله للرئاسة".