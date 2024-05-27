النشرة: الطيران الحربي الاسرائلي يستهدف مسيرة فوق بلدة ابوقمحة قضاء حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف مسيرة فوق بلدة ابوقمحة قضاء حاصبيا. كما افاد عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء البقاع مطلقا جدار الصوت فوق المنطقة على علو منخفض.

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