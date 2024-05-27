اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، في تصريح له انه "على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت الفرقة 146 ولواء المدرعات الاحتياطي 205 تمرينًا على مستوى الفرقة واللواء يحاكي المناورة البرية في لبنان".
وكشف أدرعي ان "التمرين حاكى السيناريوهات القتالية على الجبهة الشمالية، والنشر السريع للقوات في الميدان، ووظيفة مقرات قيادة الفرقة واللواء وجاهزية القوات للهجوم. يقوم مقاتلو وقادة لواء 551 بنشاطات عملياتية على الحدود اللبنانية حيث تزامنًا مع ذلك، أقيم تمرين لوائي الذي شمل إجراءات الاستعداد للقتال، والتحقق من صلاحية الخطط الهجومية على الجبهة الشمالية، والتجنيد والتزود، ودراسة التحديات في لبنان والنماذج العملياتية نهارًا وليلاً ووسط منطقة وعرة تحاكي قدر الإمكان القتال في عمق لبنان".
واكد انه "بالإضافة إلى ذلك، تمرنت القوات على الخدمات اللوجستيات والاتصالات والحوسبة في العمق، والتنقل في المناطق الوعرة، والتقدم في محور جبلي، وإطلاق النيران متعددة الدرجات والقتال في منطقة حضرية كجزء من رفع الجاهزية على الحدود الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: قوات الاحتياط تواصل رفع جاهزيتها للحرب على أرض لبنان وتتدرب على خوض مناورة برية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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