بري التقى فرونتسكا وبحث مع جونسون الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان . كما عرض أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه النائب السابق البير منصور. في هذا الاطار، بحث بري مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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