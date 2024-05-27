أمن الدولة في الشمال أقفلت مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي

قامت دوريّة لأمن الدولة، مكتب المنية - الضنّيّة، معزّزة بدوريّة من مكتب طرابلس، وبرفقة شرطة بلديّة البدّاوي، بإقفال مسلخ للدواجن في منطقة البدّاوي - الطريق البحريّة، يديره أحد الاشخاص من التابعيّة السوريّة ويُدعى أ.ع (ملقّب بأبي مصعب السوري). تمّ إقفاله بالشمع الأحمر لعدم حيازته على الرخص القانونيّة اللازمة، ولعدم استيفائه شروط الصحّة العامّة، وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً على إشارة القضاء.

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