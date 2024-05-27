النشرة: الدفاع المدني يسيطر على النيران في حمى راشيا الفخار بعد استدعاء عدة مراكز

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن الدفاع المدني اللبناني تمكن من السيطرة على النيران في حمى راشيا الفخار بعد استدعاء عدة مراكز.
هذا واشتعلت حرائق في خراج راشيا الفخار في قضاء حاصبيا جراء انفجار صاروخ اعتراضي أطلقه الطيران الحربي الاسرائلي فوق البلدة والدفاع المدني عمل على محاصرة النيران واخمادها.
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