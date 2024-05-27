النشرة: اطلالة فرنجية التلفزيونية لقطع الطريق على طرح لودريان

علمت "النشرة" أنّ توقيت اطلالة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مدروس، لأنها استبقت وصول مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، بسبب تسريبات تولتها مصادر اللجنة الخماسية، "ان المبعوث الفرنسي سيضع معايير لمرشحي رئاسة الجمهورية، تنطبق على شخصيات وسطية اقتصادية". فجاء تأكيد فرنجية ترشيحه لرئاسة الجمهورية لقطع الطريق على لودريان الذي طلب موعداً للقاء رئيس "المردة".

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