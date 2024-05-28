مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد سوريا حتى مطلع شهر حزيران 2025.
وأمس، رفض مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أي حديث عن عودة محتملة للنازحين السوريين في المنطقة إلى وطنهم لأن "ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة"، في حين تعهد بتأمين أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم النازحين السوريين في المنطقة.
كلام بوريل هذا جاء على هامش "المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل.
وأشار إلى أنّه "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع (في سوريا). حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي مدّد العقوبات ضد سوريا حتى مطلع شهر حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.