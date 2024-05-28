"أمبري": سفينة أبلغت عن استهدافها بـ3 صواريخ وعن أضرار لحقت بها غربي الحديدة في اليمن

أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن "سفينة تجارية أبلغت عن استهدافها بـ3 صواريخ على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة"، موضحةً أن "السفينة قالت في نداء الاستغاثة إنها بدأت تميل على أحد جانبيها، وأطلقت نداء استغاثة وقالت إن أضرارا لحقت بقسم تخزين البضائع وإن هناك تسربا للمياه".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.