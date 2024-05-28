طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المستشفى الإندونيسي بمدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المستشفى الإندونيسي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق العلوي للمستشفى الإندونيسي بمدينة رفح مما أدى لتدميره، لافتة النظر أن قصف المستشفى يأتي بالتزامن مع خروج جميع مستشفيات المدينة عن العمل بسبب كثافة القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، محذرة من كارثة صحية في ظل توقف مستشفيات رفح عن العمل، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الشهداء والجرحى، نتيجة تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أسفر وفق وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أكثر من ٢٤٠ فلسطينياً منذ بداية الشهر الجاري.