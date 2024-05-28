بعد إثبات الواقعة.. عصام صاصا يواجه تهمة جديدة وهو خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مطرب المهرجانات عصام صاصا، والمتهم فيها بالقتل الخطأ، والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

وأكدت التحقيقات أن "صاصا" يواجه تهمة جديدة وهي التزوير في مستندات رسمية بعدما تم إثبات تزويره التوكيل الخاص بالمحامي.

وشرحت التحقيقات أن عصام صاصا ثبت من شهادة تحركاته مغادرته البلاد بتاريخ 9 مايو إلى دبي، ثم تقدم المحامي الخاص به بتوكيل عام قضايا في 11 مايو، وهو ما جعل جهات التحقيق تحقق بواقعة تزوير في التوكيل.

وقامت جهات التحقيق بمضاهاة الإمضاء المتواجد على توكيل عصام صاصا للمحامي الخاص به، والإمضاء المتواجد على أوراق التحقيقات في قضية حادث الطريق الدائري وتبين عدم صحة الإمضاء المتواجد على توكيل عام القضايا الخاص بـ "عصام صاصا" وهو ما يعني تزوير التوكيل.

وكانت أحالت النيابة العامة بالجيزة، قضية عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ، والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته للمحاكمة.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار عصام صاصا مؤدي المهرجانات، لاتهامه بالتسبب مقتل شاب، في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطالبية، وبعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأعدت مباحث الجيزة مأمورية أمنية من قسم شرطة الطالبية، لتنفيذ قرار النيابة العامة، بضبطه وإحضاره.

كشف مصدر مسئول أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا حتى الآن؛ لتنفيذ قرار النيابة العامة.

وأوضح المصدر، أن عصام صاصا متواجد حاليا خارج البلاد لمشاركته في إحدى الحفلات بدولة الإمارات الشقيقة، مشيرًا إلى أن مؤدي المهرجانات سيتم القبض عليه فور الوصول إلى الأراضي المصرية وترحيله من المطار إلى النيابة العامة.

كانت النيابة العامة، قد أخلت سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية، بعد عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.