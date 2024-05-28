الخارجية الاميركية: الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة"، مضيفة أن "واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر أن "واشنطن ستواصل تأكيد إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل بالقانون الدولي الإنساني والحد من تاثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية".