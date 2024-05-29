مسئول كويتي : أولوية قصوى للقضية الفلسطينية في وسائل الاعلام العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسئول إعلامي كويتي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تبنى توصية بالإجماع في اجتماعه أمس بالمنامة بإعطاء الأولوية القصوى للبنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام العربية.

وأشار وكيل قطاع الاعلام الخارجي بوزارة الإعلام الكويتية بالتكليف بدر الطراروة إلى موافقة وفد دولة الكويت خلال اجتماعات الدورة ١٩ للمكتب التي اختتمت أمس بالعاصمة البحرينية على توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي الخاصة باعتماد مناهج الإعلام التربوي في المؤسسات التعليمية العربية، وتجويد الاداء الإعلامي للصحفيين، وتشجيع الكفاءات الشبابية من خلال رعاية الكويت لجائزة التميز الإعلامي تمهيدًا لعرضها أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده اليوم الأربعاء.