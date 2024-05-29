هيئة الأركان الإيرانية: استبعاد حدوث انفجار ناجم عن عمل تخريبي أثناء الطيران وقبل ارتطام مروحية رئيسي

أفادت هيئة الأركان الإيرانية، عن "استبعاد حدوث انفجار ناجم عن عمل تخريبي أثناء الطيران وقبل ارتطام مروحية رئيسي بمرتفع".

وفي صباح يوم الأحد 19 أيار الحالي، زار إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين، مِنطقةَ الحدود مع أذربيجان، حيثُ لقي الرئيسَ الأذري إلهام علييف، وافتتحا معًا مشروع إنشاء سدٍّ هناك. وعند عودة رئيسي إلى تبريز فُقدت الطائرةُ المِروحية التي كانت تُقِلُّه مع وزير خارجيته وبقية المسؤولين، في حادث وقع لهم قربَ مدينة جلفا على الحدود مع أذربيجان.

وفي صباح 20 أيار، أعلنت التلفزة الرسمية الإيرانية وفاةَ الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، إثر تحطُّم الطائرة المِروحية التي كانت تُقِلُّهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.