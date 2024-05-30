هدوء نسبي حول بركان أيسلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصبح الوضع أكثر هدوءاً حول بركان في أيسلندا بعد ثوران البركان شمال بلدة جريندافيك. وأفادت شبكة ار يو في الأيسلندية اليوم الخميس بأن قوة الثوران تراجعت بصورة كبيرة.

ولم يتم رصد أي تفجيرات، كما تم رصد نشاط زلزالي ضئيل للغاية. وكان ثوران بركاني قوي قد وقع في الجزيرة أمس الأربعاء، فيما يعد خامس ثوران يتم تسجيله منذ ديسمبر الماضي. وبعد وقوع زلازل قوية في المنطقة، بالإضافة إلى ضغط قوي تحت الأرض، وقع ثوران خلال المساء بالقرب من سوندنوك، شمال جريندافيك. وتحركت الحمم نحو البلدة وأيضا إلى الشمال والغرب.