أفادت مصادر "الجديد"، بأن "رئيس مجلس الوزراء نبيه بري مستعد للدعوة الى التشاور وفق آليته إذا قررت الكتل الرافضة المشاركة واذا لم تقبل فلا شيء سيتغير". وكشف المصادر، بأن "لودريان لم يأت على ذكر الخيار الثالث أمام نبيه بري والنائب محمد رعد ورئيس تيارالمردة سليمان فرنجية"، مضيفةً "لودريان بحث في آلية التشاور فقط متبنيا رؤية رئيس حزب القوات سمير جعجع برفض صيغة الحوار والاصرار على التشاور". وذكرت أن "بري كان مستعدا للتنازل عن ترؤس الحوار وتلزيمه لإلياس بوصعب بناء على وعد قطعته الخماسية له بإقناع رافضي الحوار بالمشاركة إنما سلبية جعجع أعادته لقواعده وإصراره على ترؤس الحوار".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": بري كان مستعدا للتنازل عن ترؤس الحوار وتلزيمه لبوصعب إنما سلبية جعجع أعادته لقواعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.