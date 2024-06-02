شكرا لقرائتكم خبر عن 377 حادثًا.. مخاوف من زيادة حرائق الغابات في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رضوان نصير رئيس هيئة خدمات الطوارئ في باكستان عن مخاوفه الشديدة على خلفية الزيادة غير المسبوقة في حرائق الغابات.

وارتفعت الحرائق بنسبة 89 % مسجلة 377 حادثا حتى الآن في 2024. حرائق الغابات في باكستان وأعرب المسؤول عن مخاوفه بينما كان يراجع بيانات الطوارئ الشهرية والأداء في جميع مناطق ولاية البنجاب اليوم.

وشدد نصير على أهمية تنسيق الجهود من أجل رصد مثل هذه الحوادث. مكافحة الحرائق في باكستان ويأتي هذا في الوقت المناسب في المرحلة الأولية، من أجل الاستجابة السريعة ومكافحة الحرائق والسيطرة عليها بصورة فعالة.

كما أعرب عن تقديره لرجال الإطفاء في مدن موري وتشاكوال وناروال وراوالبيندي لإخماد حرائق غابات.

وذكر أن الحرائق تمثل تحديًا في عمليات تطلبت جهودًا لأيام في ظل طقس سيئ وألسنة لهب ودخان خانق.

