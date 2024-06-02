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متظاهرون بالآلاف يطالبون بتغيير جذري في سياسة الإسكان ببرلين

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د ب أ - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأشخاص في برلين، ضد ارتفاع قيمة الإيجارات وطرد السكان في العاصمة الألمانية.
وقدرت أعداد المتظاهرين بـ 4000، فيما قدرها منظمو المظاهرة بـ 12 ألفا.

ارتفاع قيمة الإيجارات وطرد السكان في برلين

وطالب المتظاهرون بتغيير جذري في سياسة الإسكان، فيما دعا المتظاهرون إلى وضع حد أقصى للإيجار على مستوى البلاد.

كما دعوا إلى إنهاء عمليات الإخلاء الإجباري وفرض حظر على إنهاء العقود في الحالات التي يسعى فيها الملاك لاستخدام عقار لأغراضهم الخاصة.
وطالبوا أيضا بتطبيق نتيجة استفتاء يرجع لعام 2021 شهد تصويت 59% من الناخبين لصالح تحويل شركات العقارات التي تملك ما يربو على 3000 شقة في برلين إلى ملكية عامة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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