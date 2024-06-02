شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون بالآلاف يطالبون بتغيير جذري في سياسة الإسكان ببرلين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع قيمة الإيجارات وطرد السكان في برلين

الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأشخاص في برلين، ضد ارتفاع قيمة الإيجارات وطرد السكان في العاصمة الألمانية.وقدرت أعداد المتظاهرين بـ 4000، فيما قدرها منظمو المظاهرة بـ 12 ألفا.وطالب المتظاهرون بتغيير جذري في سياسة الإسكان، فيما دعا المتظاهرون إلى وضع حد أقصى للإيجار على مستوى البلاد.كما دعوا إلى إنهاء عمليات الإخلاء الإجباري وفرض حظر على إنهاء العقود في الحالات التي يسعى فيها الملاك لاستخدام عقار لأغراضهم الخاصة.وطالبوا أيضا بتطبيق نتيجة استفتاء يرجع لعام 2021 شهد تصويت 59% من الناخبين لصالح تحويل شركات العقارات التي تملك ما يربو على 3000 شقة في برلين إلى ملكية عامة.