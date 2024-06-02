شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح أكثر من 50 ألف شخص في سريلانكا نتيجة الفيضانات العارمة والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا الفيضانات في سريلانكا

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، جراء فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب ما أفادته السلطات في سريلانكا اليوم الأحد.ونزح أكثر من 50 ألف شخص عن منازلهم، بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة طوال الليل، مما أثر على 13 منطقة من إجمالي مناطق البلاد التي يبلغ عددها 25 منطقة.وكان من بين الضحايا ثلاثة أفراد من عائلة واحدة غرقوا في مياه الفيضانات في منطقة "أفيساويلا" شرق العاصمة كولومبو، وشخصان دفنا في انهيار أرضي في مدينة "راتنابورا" القريبة.وجرى نشر قوات الأمن السريلانكية لمساعدة المتضررين وإجلاء المواطنين الذين تقطعت بها السبل، فيما سيستمر إغلاق كل المدارس.وكانت آخر فيضانات تضرب البلاد في عام 2021 قد أسفرت عن مقتل 14 شخصا.