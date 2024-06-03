شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب منطقة نوتو وسط اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 9ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا وسط اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية ( تسونامي)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار. المستوى الخامس ووقع الزلزال في الساعة 31:6 صباح الاثنين بتوقيت طوكيو (2131 الأحد بتوقيت جرينتش)، وسُجل عند المستوى الخامس على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات.