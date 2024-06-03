شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب منطقة نوتو وسط اليابان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 9ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا وسط اليابان.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية ( تسونامي)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية ( تسونامي)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.