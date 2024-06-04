استشهاد 140 صحفياً فلسطينياً منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي إلى 140 شهيداً، بعد أن تم رصد وتوثيق استشهاد خمسة صحفيين خلال شهر مايو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الشهر الماضي كان دامياً على الصحفيين في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية، من خلال ارتكاب الاحتلال 72 جريمة واعتداءً وانتهاكًا كان أبرزها استشهاد 5 من العاملين في القطاع الإعلامي.

وتطرق التقرير إلى جريمة مطاردة الصحفيين، عبر إجبارهم على النزوح والترحال من مناطق مختلفة بقطاع غزة، على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث شهد الشهر الماضي مخاطراً في مدينة رفح جنوب القطاع، حين قطعت السبل في الصحفيين الذين غادروا منازلهم سابقاً، واستقروا في خيام أو بمحيط المستشفيات التي قطع عنها الكهرباء وحتى شبكة الاتصالات وخطوط الإنترنت، مما أعاق عمل الصحفيين الذين أجبروا مجدداً على النزوح لمناطق وسط قطاع غزة بحثاً عن النجاة بأرواحهم أولاً، وبحثاً عن إمكانية إتمام أعمالهم مع مؤسساتهم الإعلامية.

ولفت التقرير النظر إلى استمرار معاناة الجرحى من الصحفيين الذين يصعب عليهم تلقي العلاج في قطاع غزة بفعل تدمير الاحتلال للمستشفيات، وقتل الطواقم الطبية، مما يهدد حياة الصحفيين الجرحى، وسط إغلاق المعابر والممرات، ومنعهم من الخروج لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.