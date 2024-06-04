الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يجرى محادثات داخلية عالية المخاطر

ياسر رشاد - القاهرة - يجري حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، محادثات داخلية عالية المخاطر اليوم الثلاثاء، بشأن الأحزاب التي ينبغي أن يتوجه إليها لتشكيل الحكومة المقبلة في جنوب أفريقيا مع وجود ماركسيين وأنصار السوق الحرة على قائمة الخيارات.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

بعد 30 عاما من الهيمنة منذ أن قاده نيلسون مانديلا إلى السلطة في انتخابات عام 1994 التاريخية التي شهدت نهاية الفصل العنصري، خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي. ولا يزال الحزب الأكبر لكنه لم يعد قادرا على الحكم بمفرده.

وعاقب الناخبون حركة التحرير السابقة على ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعدم المساواة وتفشي

الجريمة وانقطاع التيار الكهربائي، والفساد وهي مشاكل أعاقت جنوب أفريقيا وستشكل تحديا للحكومة المقبلة.

وسيكون له 159 مقعدا من أصل 400 في الجمعية الوطنية الجديدة، في حين سيحصل التحالف الديمقراطي للسوق الحرة على 87 مقعدا، والشعبوي، أومخونتووي سيزوي، (عضو الكنيست) 58 مقعدا، ومقاتلو الحرية الاقتصادية الماركسيون (EFF) على 39 مقعدا، وحزب إنكاثا للحرية المحافظ اجتماعيا (IFP) على 17 مقعدا.

يجب أن يجتمع البرلمان الجديد بحلول 16 يونيو وسيكون أحد أعماله الأولى هو اختيار رئيس البلاد.

وكما تبدو الأمور، يبدو من المرجح أن يكون زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيريل رامافوزا الحالي، على الرغم من أنه قد يتعرض لضغوط للاستقالة أو الاستعداد للخلافة نظرا للأداء الضعيف لحزبه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة عمل تضم 27 مسؤولا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يوم الثلاثاء لوضع قائمة بالخيارات لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب يوم الأربعاء.

ونشر موقع ديلي مافريك الإخباري، الجنوب أفريقي تفاصيل من ثلاث وثائق داخلية للمناقشة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قال إنه حصل عليها وتحدد السيناريوهات.

ووفقا لإحدى تلك الوثائق، كان الخيار المفضل هو اتفاق الثقة والإمداد الذي يتولى فيه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة التنفيذية، مع بعض المناصب للحزب الإسلامي الأفغاني، في حين سيكون للتحالف الديمقراطي اليد العليا في البرلمان، حيث يشغل مقعد رئيس البرلمان ومناصب اللجنة القوية.



وبموجب هذا السيناريو، سيوافق التحالف الديمقراطي والحزب على دعم حكومة الأقلية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في عمليات التصويت الرئيسية مثل الميزانية أو أي اقتراحات بالثقة، مقابل تنازلات سياسية والمشاركة في العملية التشريعية.

الأحزاب تتباعد بشكل حاد

وكان الخيار الثاني الأفضل، وفقا للوثيقة، هو حكومة ائتلافية تضم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي وحزب الجبهة الإسلامية. وقالت الوثيقة إن هذا سيخاطر بتنفير بعض أنصار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وإن إيجاد أرضية مشتركة كافية بشأن السياسة سيكون تحديا.

ووفقا للوثيقة، كان الخيار الأقل جودة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مجموعة أوسع بكثير من الأحزاب. وقالت إن هذا سينطوي على خطر عدم الاستقرار والانهيار، أو انسحاب حزب أو أكثر، تاركا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ائتلاف مع حزبي EFF وMK.

ورفض متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التعليق على محتوى تقرير ديلي مافريك.

وقد وصف التحالف بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وإما EFF أو MK بأنه "سيناريو يوم القيامة" من قبل DA ، وسينظر إليه على أنه مقلق للغاية من قبل الأسواق المالية والمستثمرين الأجانب.

ويدعو حزب الجبهة الإلكترونية، بقيادة يوليوس ماليما، الزعيم السابق لجناح الشباب في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي انشق عن الحزب، إلى تأميم المناجم والبنوك والاستيلاء على الأراضي من المزارعين البيض لإعادة توزيعها على المزارعين السود.

كما يدعو عضو الكنيست، الذي كان أداؤه قويا بشكل مفاجئ خاصة في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما، إلى التأميم والاستيلاء على الأراضي، فضلا عن إلغاء الدستور وإدخال غرفة برلمانية مكونة من الحكام التقليديين.

وينظر العديد من المحللين إلى الحزب على أنه وسيلة لزوما للانتقام من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حزبه السابق، بعد أن أجبر على الاستقالة من منصبه كرئيس في عام 2018 في أعقاب سلسلة من فضائح الفساد. ومنذ ذلك الحين أصبح عدوا عنيدا لرامافوسا.

يقدم التحالف الديمقراطي نفسه على أنه بطل الأعمال واقتصاديات السوق الحرة ويفضل إلغاء بعض تدابير تمكين السود الرئيسية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتي يقول إنها لم تنجح.

غالبا ما يتهم DA بتمثيل مصالح الأقلية البيضاء المتميزة ، ويرفض DA هذه التسمية ويقول إن الحكم الرشيد يفيد جميع مواطني جنوب إفريقيا.

وكانت جميع أحزاب المعارضة لاذعة في إدانتها لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي خلال فترة الانتخابات، ومن المتوقع أن تكون المحادثات بين الأحزاب صعبة للغاية.



