السعودية تعلن استخدام "ابتكار علمي" جديد لخدمة الحجاج

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد موسم الحج الحالي لعام 2024، تطبيق ابتكار علمي جديد، يهدف إلى تحسين الصحة العامة للحجاج، والارتقاء بجودة إقامتهم.

ودشن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق في الممكلة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة "الإسفلت المطاطي المرن" في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.

وبيّنت الهيئة العامة للطرق السعودية، في بيان لها، أنه "تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات".

وتم تطبيق الطريق المطاطي المرن، في ممرات المشاة بين مزدلفة وعرفات، بإجمالي مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع.

وأشارت الهيئة إلى أن التقنية "تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها".

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم، حتى الآن، بيسر وسلاسة.

وأكد الربيعة أن "موسم حج العام الحالي، يشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، للإسهام في نقل عن ما يزيد عن 150 ألف حاج بين المشاعر المقدسة".

وأشار إلى أنه "تم استحداث 11 مبنى جديد في منى، تستوعب 37 ألف حاج، كنموذج أولي لتحسين تجربة الحجاج".

ولفت إلى أنه يعمل "مع الشركاء في وزارة الصحة السعودية على مدار الساعة، لمراقبة الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وهو مطمئن".

وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.