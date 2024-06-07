شكرا لقرائتكم خبر عن بادين يستبعد العفو عن نجله حال إدانته في تهم جنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار عفو عن نجله هانتر، إذا أدين في تهم جنائية اتحادية، وقال إنه سيحترم الحكم.

كان بايدن يتحدث عن قضية قانونية تهدد بأن تلقي بظلالها على محاولته لإعادة انتخابه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس.

وأجاب بايدن بـ "نعم" في مقابلة مع مقدم برامج بقناة "إيه بي سي" عندما سأله عما إذا كان سيحترم الحكم، وعما إذا كان قد استبعد العفو عن هانتر بايدن.

شراء مسدس ويواجه هانتر بايدن تهمًا تتعلق بأسلحة نارية على خلفية مزاعم بشرائه مسدس بصورة غير شرعية في 2018، خلال إدمانه المخدرات، حين كذب عندما أجاب بـ"لا" على سؤال عما إذا كان متعاطيًا غير مصرح له أو مدمنًا لمادة محظورة.