شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أزمات كبرى وتهديدات.. رئيسة المفوضية الأوروبية تطلق نداء عاجلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نداء عاجلا من أجل أوروبا قوية وموحدة.

يأتي هذا في ظل أزمات كبرى وتهديدات من روسيا ومتطرفين. اليمين المتطرف في أوروبا وقالت: "لا يمكن التعامل مع الاتحاد الأوروبي كأمر مسلم به".

وتابعت فون دير لاين إن أوروبا المسالمة تواجه تحديات من شعبويين ومتطرفين وغوغاء، مثل السياسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان في فرنسا والبديل من أجل ألمانيا في ألمانيا. تدمير وتخريب أوروبا وذكرت أن هؤلاء المتطرفين لديهم شيء مشترك: إنهم يرغبون في إضعاف وتدمير وتخريب أوروبا، مضيفة أن هذا لن يحدث أيضا.

وأكدت رغبتها في تشكيل تحالف واسع لصالح سيادة القانون ولصالح أوكرانيا ولصالح أوروبا قوية.

