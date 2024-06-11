إضراب شامل في رام الله تنديدًا باستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية إضرابًا شاملًا اليوم، وذلك تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على بلدة كفر نعمة قضاء رام الله ، والذي أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثمانية بجروح.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر نعمة بعد اقتحامها بعشرات الآليات العسكرية.

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