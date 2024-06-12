بالصور.. خروج 3 عربات من قطار عن القضبان فى الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

خرجت 3 عربات من قطار ميت غمر بنها القاهرة، عن القضبان، اليوم الأربعاء، بمحطة ميت الحارون التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، أو تعطل لحركة القطارات.

تلقت غرفة عمليات السكة الحديد بطنطا، بلاغاً من مسؤول محطة قطارات ميت الحارون بزفتي، بتعطل قطار ميت غمر بنها القاهرة، وخروج 3 عربات عن القضبان، وجرى الدفع بفرق الطوارئ الخاصة بالسكة الحديد للتعامل مع العربات وإخطار القطارات المارة على شريط السكة الحديد وندب لجنة لمعرفة أسباب الواقعة، وسرعة إعادتها إلى شريط السكة الحديد.

وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديدية بطنطا، أن الحادث لم يؤثر علي حركة القطارات، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.