الشرطة الإسرائيلية: حرائق الشمال ألحقت أضرارًا بالمباني السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الحرائق المشتعلة في الشمال الإسرائيلي، ألحقت أضرارا بمبان في بلدات كاديتا، مشيرة إلى إخلاء المنازل في تلك المناطق.

واندلعت حرائق واسعة في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل، في وقت سابق اليوم، عقب إطلاق حزب الله اللبناني، دفعة كبيرة من الصواريخ، في إطار عملية انتقامية للرد على اغتيال 4 من عناصر الحزب.

وكان من بين القتلى قيادي وهو طالب عبدالله، المسؤول عن "وحدة النصر" في الحزب.

وطالبت السلطات الإسرائيلية، من المواطنين في الشمال بالتوجه إلى الملاجئ والاحتماء بها لتجنب ضربات حزب الله.