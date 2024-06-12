تطور جديد في "صفعة عمرو دياب".. محامي الشاب يطلب مليار جنيه تعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حددت محكمة جنح التجمع الأول، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، 30 يوليو القادم، لعقد أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب بتهمة البلطجة والتنمر على الشاب سعد أسامة المصفوع.

وادعي حسين مطعني المحامي الموكل بالدفاع المدني عن الشاب المصفوع من عمرو دياب، بمليار جنيه في المحضر الذي حمل رقم 9714 من الفنان عمرو دياب.

كان الشاب بطل واقعة "الصفع" تقدم ببلاغ لقسم شرطة التجمع الأول. وتداول رواد منصات التواصل الاجتماع، فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو "يصفع" معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وظهر عمرو دياب في مزاج حاد في الفيديو المتداول، بينما كان يصر أحد المعجبين على التقاط "سيلفي" مع "الهضبة"، خلال غنائه حفل الزفاف، ما دفعه بتوجيه "صفعة" للمعجب على وجهه، قبل أن يتدخل الأمن ويقوم بإبعاد الأخير.