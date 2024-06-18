شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينشر البهجة بين المواطنين بمبادرات عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر



تستكمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.



تجهيزات لحوم الاضاحي



وحرص التحالف على مدار الأيام الأخيرة على تكثيف جهوده لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، لتخفيف الأعباء عليهم بالتزامن مع تلك المناسبة المباركة، من خلال توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا في منازلهم.

لحوم الأضاحى

وقام فرق عمل و متطوعي بتوصيل لحوم الأضاحي لحد باب بيت كل مستحق، وواصلت أمانات التحالف فعالياتها لنشر البهجة والفرحة على الأسر المستحقة، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، من خلال توزيع لحوم الأضاحي والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة الأرامل والأيتام في قرى المحافظات.



توصيل الأضاحى



وتستهدف مبادرة صك الأضحية هذا العام توزيع 35 طن لحوم بلدية من الأبقار والجاموس والأغنام، بالإضافة إلى 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وذلك على الأسر المستحقة في 10 محافظات هي: الأقصر، قنا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القاهرة، الغربية، البحيرة، الدقهلية، والشرقية.



ألعاب ألعاب



وفي السياق ذاته، تتضمنت مبادرات التحالف الوطني، حرص الأمانات على تنظيم فعاليات ترفيهية لمشاركة الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع الألعاب والحلوى في ميادين المحافظات والقرى وتنظيم أنشطة واحتفالات.