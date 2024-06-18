شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بمقترح عمرو عزت نائب التنسيقية بإنشاء متحف 30 يونيو بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بالاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع بشأن إنشاء متحف 30 يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاءت المذكرة الإيضاحية، أن من أهم نتائج ثورة 30 يونيو الكبرى، كان الإعلان عن مولد للجمهورية الثانية الجديدة فى مصر التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بإنشاء العاصمة الإدارية وربما هذا الأمر تحديدا يمثل الاستمرار التاريخى لثورة 30 يونيو 2013، بل هى تعد نقطة فارقة علااتها الاستدامة وتحقيق نقلات كيفية فى الواقع المصرى المعاصر، وهو ما رافق حلم المشروع الوطنى المصرى لبناء دولة مدنية حديثة ترسى قواعد ديمقراطية.

وقال النائب عمرو عزت حجاج :" لذلك تقدمت باقتراح برغبة بشأن إنشاء متحف 30 يونيو ليكون شاهدا بالصور والوثائق علي أعظم ثورة في تاريخ مصر المعاصر بصفة خاصة وتاريخ العرب الحديث بصفة عامة واقترح أن يضم علي سبيل المثال لا الحصر صور ووثائق وأفلام تسجيلية لخروج الشعب المصري في كل ميادين مصر علي المعزول محمد مرسي ورفضهم أن يتم حكم مصر من خلال مكتب الإرشاد، وكيف انجازات القوات المسلحة المصرية لمتطلبات ورغبات الشعب المصري، سير ذاتية ومقتنيات شهداء مصر من الجيش والشرطة والذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته".