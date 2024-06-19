شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 12 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تسير مصر للطيران الناقل الوطني، غدا الخميس 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد إنتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن بواقع،11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل والسياحة والطيران المدني وتضامن الجيزة وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والأسكندرية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

واستعدت سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة اليوم الأربعاء، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.