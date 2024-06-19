شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مبادرات التحالف الوطني فى العيد إضافة قوية للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، إن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عيد الأضحي المبارك كان لها دور كبير فى دعم الفئات غير القادرة وأكدت للجميع أن التحالف أصبح مظلة عمل أهلية واحدة تنظم استراتيجية العمل الأهلي التنموي.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجمع كل أنشطة عمل المؤسسات الخيرية في شكل واحد وهو ما يضمن انتشار جغرافي واسع وسليم، لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع وخاصة وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرات التحالف في العيد على وجه التحديد لها دور بالغ في توفير احتياجات البسطاء من اللحوم ملابس العيد وهو ما يؤكد أن لتوحيد الجهود دور كبير في وصول المساعدات للأكثر احتياجا والبحث عن أسر جديدة عكس تركيز العمل على قطاع محدد أو مكان واحد ، ولهذا جاء التحالف الوطني ليوحد هذه الجهود جميعها في إطار واحد.