شكرا لقرائتكم خبر عن "صك الخير" مبادرة حياة كريمة لتوزيع لحوم الأضاحى للعام الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض فيديو جهود مؤسسة حياة كريمة لتوزيع الاضاحي على الاسر الأكثر احياجا في اطار مبادرة صك الخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

واستعرض المشاركون مراحل توزيع لحوم الاضاحى على المستحقين على مستوى الجمهورية والجهود التي قام بها المتطوعين خلال أيام العيد بهدف توزيع صكوك الخير على المواطنين.