شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية : التحالف الوطني أصبح أحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم بقوة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لمواجهة أعباء الحياة، مشيرة إلى أن جهود التحالف لم تقتصر على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية، بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة، وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية.

وقالت "عطوة"، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في أن يصبح أحد قوى مصر الناعمة في الخارج من خلال تفاعله الإيجابي مع الأحداث الإقليمية وبشكل خاص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث عمل التحالف على إطلاق قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع مضيفة ، كما عزز التحالف جهود الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الشباب والمرأة وذوى الهمم وكبار السن.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف نجح في أن يصبح أحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديد، مؤكدة أن التحالف الوطني صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى ، كما أنه عمق مفهوم التطوع بين الشباب.