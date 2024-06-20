شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتبنى 5 إجراءات هامة لتعزيز مستوى الشفافية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سلط تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 الذي وافق عليه المجلس النيابي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الضوء علي أهم الاصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية لتعزيز مستوي الشفافية.

وفي هذا الصدد، نستعرض الاصلاحات التي قامت بها الدوله المصرية لتعزيز مستوي الشفافية :

1- نشر بيانات المناقصات الحكومية التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع هيئة المشتريات الحكومية، على أن تتضمن البيانات المنشورة طريقة الترسية، والعرض الفائز، واسم الشركة أو الجهة او التحالف صاحب العرض الأفضل / الفائز ، مع ضمان السماح للجميع بالاطلاع على نتائج المناقصات الحكومية والبيانات المنشورة.

2. نشر تقرير سنوي شامل عن الإنفاق الضريبي، يتضمن التقديرات والتفاصيل الخاصة بحجم الفاقد الضريبي والإعفاءات الضريبية موزعة حسب التصنيف، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الحرة ولجميع المؤسسات المملوكة للدولة والتي تتضمن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والهيئات الاقتصادية والمشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

3- نشر التقرير السنوي لآخر ثلاثة أعوام والصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للموازنة وباقي الجهات، وكذلك إصدار قرار أو قانون ملزم يضمن وينص على الالتزام بتوقيتات نشر التقرير.