القسام تقضي على جنود من المسافة صفر بمخيم الشابورة في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، إجهازها على عدد من الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر في مخيم الشابورة في رفح، ورصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي استهدفنا فيه 4 آليات إسرائيلية.

ودعت مواقع عبرية، للصلاة من أجل جنودهم الذين وقعوا في مصيدة القسّام في مخيم الشابورة.

وقالت كتائب القسام: استكمالًا للكمين المركب المعد مسبقّا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة، تمكن مجاهدو القسام مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي، لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.