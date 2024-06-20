المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: وصول المساعدات الإنسانية في السودان غير كاف

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن "وصول المساعدات الإنسانية في السودان الغارق في حرب منذ أكثر من عام لا يزال غير كاف، ما يفاقم من خطر المجاعة بين سكانه".

ولفت غراندي، في مقابلة مع "وكالة فرانس"، الى أنه "على الرغم من أن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان شهد تقدما ضئيلا في الأسابيع القليلة الماضية، تظل هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين ذلك".

وأضاف "نطلب من جميع الأطراف السماح للعاملين في مجال العمل الإنساني بالتحرك، إذ أن تواجدنا (منظمات الإغاثة) يعد غير كاف لمساعدة المحتاجين، وخصوصا لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى الضرورية لمن يواجهون خطر المجاعة".

ورأى أنه "يتعين على المجتمع الدولي مواصلة الضغط من أجل وصول المساعدات، وإلا فإننا نخاطر بالمزيد من النزوح، والأسوأ من ذلك أننا نخاطر برؤية الناس يموتون من الجوع".

وأعرب عن "قلق بالغ، لأنني كنت آمل في البداية، مثل العديد من السودانيين، أن يكون هذا الصراع قصير الأمد".

ويشهد السودان منذ 15 نيسان العام الماضي حربا بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.