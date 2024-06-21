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شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تدعو لتقديم الدعم العاجل للروهينجا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم الدعم العاجل للاجئي الروهينجا المتضررين من الانهيارات الأرضية في مخيمات كوكس بازار في بنجلاديش، والتي أدت إلى تدمير المخيمات ونزوح اللاجئين منها.
وأشارت إلى أن مخيمات اللاجئين في كوكس بازار معرضة لآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ومن المتوقع أن تكون أكثر المناطق تضرراً في آسيا من تغير المناخ.
وأشارت إلى أن مخيمات اللاجئين في كوكس بازار معرضة لآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ومن المتوقع أن تكون أكثر المناطق تضرراً في آسيا من تغير المناخ.
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