شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تدعو لتقديم الدعم العاجل للروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

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لاجئو الروهينجا

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم الدعم العاجل للاجئي الروهينجا المتضررين من الانهيارات الأرضية في مخيمات كوكس بازار في بنجلاديش، والتي أدت إلى تدمير المخيمات ونزوح اللاجئين منها.وأشارت إلى أن مخيمات اللاجئين في كوكس بازار معرضة لآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ومن المتوقع أن تكون أكثر المناطق تضرراً في آسيا من تغير المناخ.يذكر أنه تأثر أكثر من 930 ألف لاجئ من الروهينجا الذين يعيشون في 33 مخيماً مكتظاً، بأكثر من 770 انهياراً ارضياً وفيضانات منذ عام 2017.