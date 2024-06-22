"واشنطن بوست": القيود الأميركية لا تسمح لكييف بمهاجمة أهم المطارات الروسية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر، أن "القيود الأميركية على نطاق الضربات على الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية لا تسمح لكييف بمهاجمة أهم المطارات الروسية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين أن "السياسة الأميركية الجديدة التي تسمح لأوكرانيا بإطلاق النار على الأراضي الروسية ببعض الأسلحة الأميركية قد أدت إلى تقليل عدد الهجمات الروسية، لكنها لا تزال تحد من المدى لدرجة أنها تمنع أوكرانيا من ضرب المطارات الرئيسية التي تستخدمها الطائرات الروسية لإسقاط القنابل الجوية الموجهة ما يتسبب في إلحاق أكبر قدر من الضرر بالمواقع العسكرية".

هذا وقد رفض المسؤولون الأميركيون الكشف عن المدى المسموح للقوات الأوكرانية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، لكنهم قالوا إن تصريحات المصادر الأوكرانية غير صحيحة.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف في روسيا تهدد منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية التشغيلية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريا".