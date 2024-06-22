افادت معلومات بأنه تم العثور على جثة مواطن أمام مزرعته في بلدة زيتا – قضاء صيدا. وقد تم نقل جثتة إلى مستشفى الراعي حيث باشرت الأجهزة الأمنية والجنائية تحقيقاتها.

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