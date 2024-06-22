انقلاب شاحنة محملة بالمازوت على أوتوستراد الزهراني

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ان "شاحنة محملة بالمازوت، انقلبت على أوتوستراد الزهراني النبطية في محلة المصيلح، ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المازوت على الطريق وزحمة سير خانقة".

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