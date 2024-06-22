"النشرة": فوج الهندسة في الجيش سيعمل على تفجير بالون حراري في بلدة الماري وقذيفة غير منفجرة في بلدة حلتا

افاد مراسل "النشرة"، في لحاصبيان بأن "فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش اللبناني سيعمل على تفجير بالون حراري في خراج بلدة الماري وقذيفة غير منفجرة في خراج بلدة حلتا قضاء حاصبيا، كما سيكون للفوج مهمات تفجير أخرى في قرى ديرميماس والوزاني قضاء مرجعيون".

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